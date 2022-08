Manchester United, Neville: «Se CR7 va via si va a fondo»

Manchester United, le parole di Neville sul possibile addio ai Red Devils di Cristiano Ronaldo: «Se va via si va a fondo classifica»

Gary Neville, ex calciatore del Manchester United e opinionista per Sky Sport UK, ha commentato il possibile addio di Cristiano Ronaldo, consigliando al club di trattenere CR7. Di seguito le sue parole.

«Il problema è che se il Manchester United perde Ronaldo, non avrà più nessuno nella parte del campo in cui si dovrà segnare. Se prendono cattivi giocatori e CR7 se ne va, credo sinceramente che il club finirà la stagione in fondo alla classifica del campionato inglese. Il Manchester United è diventato un cimitero per i giocatori. “Il 75% dei giocatori non ha funzionato, il 20% sono stati trasparenti come l’ambra: solo il 5% è andato bene. Solo due giocatori hanno dimostrato il loro valore in termini di prestazioni: Bruno Fernandes e Zlatan Ibrahimovic»