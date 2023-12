Manchester United, parla il ds: «A gennaio non sarà un mercato impegnativo»

Manchester United, parla il direttore sportivo della formazione inglese: ecco cosa ha detto sul mercato di gennaio

John Murtough, direttore sportivo del Manchester United, ha così parlato al forum dei tifosi dei Red Devils.

LE PAROLE – «Guardando avanti alla finestra di mercato di gennaio, non ci aspettiamo che sia particolarmente impegnativa. Ci sarà sempre la possibilità di accordi, soprattutto per trovare opportunità per giocatori che non giocano quanto volevano. Siamo sempre coerenti nel dire che non vediamo gennaio come il momento ottimale per fare affari e la nostra strategia di reclutamento rimane focalizzata sulle finestre estive. Abbiamo visto in questa stagione che le regole del FFP sono efficaci, quindi dobbiamo stare molto attenti per garantire che rimaniamo conformi, e lo faremo».