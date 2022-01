Manchester United, Saha sta con Cristiano Ronaldo: «Bisognerebbe ascoltarlo e stare zitti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex Red Devils Saha ha difeso Cristiano Ronaldo dopo le recenti critiche nei confronti del portoghese

Louis Saha, ex calciatore del Manchester United, in una intervista a Getting Casino ha difeso Cristiano Ronaldo dopo le recenti critiche ricevute dal portoghese.

LE PAROLE – «Molti dei giovani in squadra giocano da poco, cosa hanno vinto? Forse saranno anche in Nazionale ma non hanno ancora dimostrato nulla. Loro è come se non fossero intimiditi dal loro Dio. Non dico che Cristiano lo sia, ma quasi. Per tutto quello che ha fatto e che ha dimostrato. Devono avere rispetto. Se vogliono vincere, CR7 sa come si fa. Per questo dovrebbero stare zitti e ascoltarlo con umiltà. Se non lo fanno non è normale».