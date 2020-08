Il Manchester United sogna Fabio Paratici come direttore sportivo: in lizza anche Andrea Berta e Antero Henrique

Il Manchester United pensa a Fabio Paratici per la carica di direttore sportivo in vista della prossima stagione.

Il dirigente della Juventus è in lizza per la carica con Andrea Berta dell’Atletico Madrid e Antero Henrique, ex Paris Saint-Germain.