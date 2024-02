Ten Hag crede ancora in Antony: «Sono sicuro che...»

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza delle recenti prestazioni del brasiliano Antony

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza delle recenti prestazioni del brasiliano Antony. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Conosco le sue doti e sono grandiose. Quando gioca come ha fatto in passato è incontenibile. È uno dei giocatori più veloci sui primi metri di scatto. Performerà quando giocherà partite così e sono abbastanza fiducioso che in futuro ci riuscirà. Sono sicuro che ha carattere, è un resiliente. Combatterà, deve attendere la sua chance e sono sicuro che quando arriverà, saprà coglierla».