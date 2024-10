Manchester United, Ten Hag: «CRITICHE nei miei confronti? Vi spiego di chi è la COLPA»

Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale della squadra

«È guardando indietro, riguardando il video della partita e poi vedendo dove sono i problemi, che puoi trovare le soluzioni. Una volta. A volte scorri un po’ indietro per trovare più comprensione, trovi una comprensione più profonda, ma solo una volta. Poi l’ho vista da bordo campo, quindi ho il mio punto di vista. La cosa più importante è sempre mantenere la convinzione. Rimani in gioco mantenendo la convinzione. Questo è il messaggio più importante che dobbiamo dare perché se perdi la fede perdi tutto. Dobbiamo continuare ad andare avanti, attenerci al piano e andare avanti. Siamo lì insieme. Quando i giocatori fanno una brutta prestazione, allora non ho fatto bene il mio lavoro perché non hanno giocato come mi aspettavo. Siamo lì insieme e dobbiamo lottare insieme per uscirne. Siamo in una fase di transizione. Dal momento in cui sono arrivato, sapevamo che dovevamo cambiare. Dovevamo sostituire alcuni giocatori più anziani e portarne di nuovi. La nostra scelta è stata quella di portare giocatori giovani e sai che ci vuole tempo per far arrivare i messaggi, per far arrivare un modello di gioco e per introdurre una nuova cultura che richiede tempo. Nel frattempo, devi vincere e penso che abbiamo dimostrato negli ultimi due anni che vinciamo. Ho dimostrato nella mia carriera che vincerò sempre. Negli ultimi sei anni ho vinto otto trofei. Quando gestisci il Man United sai che tutti ti giudicheranno molto più di qualsiasi altro club. Devi gestire le critiche e non farne un dramma e concentrarti sulle cose per cui sei stato nominato. Questo è gestire la squadra, ottenere il meglio dalla squadra. Non concentrarti sulle opinioni negative su di te come persona. Questo non aiuta il processo e sono qui per vincere, quindi devo dimostrare alla mia squadra che do la direzione e continuare ad andare nella direzione in cui vogliamo andare. A volte ci sono ottime raccomandazioni e le prendo in considerazione. Ma il più delle volte non leggo perché è troppo. Quando gestisci questo club, ci sono troppe opinioni. Non posso prenderle tutte e dare il mio giudizio. È più importante che io veda dove si trova la mia squadra, che io veda in che stato si trova e l’ho ripetuto più volte. L’ho detto più volte che devo dare soluzioni ai problemi che stiamo affrontando in questo momento. Dopo ogni partita devi allontanarti dalla partita per un periodo. Sono anche una persona. Ho anche le mie emozioni perché devo rivedere la partita clinicamente e allontanarmi da esse. Una volta che mi sono allontanato un po’ dall’ultima partita, ci entro, la rivedo e stabilisco le giuste conclusioni».