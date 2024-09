Manchester United: primo gol de Ligt, Onana para un rigore

Il Manchester United batte il Southampton 3-0: primo gol di de Ligt, Onana decisivo dagli undici metri, anche per lui primo rigore parato

Il Manchester United batte il Southampton in trasferta per 3-0 in una giornata di prime volte per i Red Devis. Contro i Saints infatti apre le marcature de Ligt: prima rete per l’ex Juve e Bayern Monaco con la sua nuova maglia. Non solo però: con il risultato sullo 0-0 arriva anche il rigore parato da Onana, primo da quando difende i pali dello United.

A first Manchester United goal for Matthijs de Ligt! Living up to the description of him as a “definite presence in both boxes.” https://t.co/C1YAuxszqM pic.twitter.com/1nI7AIaBpk — The Trafford Hub (@TheTraffordHub) September 14, 2024

"Onana’s penalty save shuts down the doubters—time for them to go silent. #SOUMUN pic.twitter.com/SlqCs70xkE — Krishna (@onlineKrishna12) September 14, 2024

Nella ripresa la squadra di Ten Hag fa 2-0 con la rete anche di Rashford, che torna a segnare con il club: un gol che mancava da marzo al calciatore. Nel finale arriva poi l’ultima rete di Garnacho.