Manchester United, Amorim cambia ancora idea su Zirkzee? «Vorrei tenerlo, ma con il mercato...»

Le parole di Ruben Amorim su Joshua Zirkzee: nuovo cambio di idea del tecnico sull’attaccante olandese? Ecco cosa ha detto

Ruben Amorim ha parlato di Joshua Zirkzee dopo il pareggio del Manchester United contro il Liverpool. L’olandese ex Bologna non ha ancora inciso con i Red Devils, ma il tecnico portoghese avrebbe di nuovo cambiato idea sull’attaccante, che piace alla Juve già per gennaio. Di seguito le sue parole, riportate da Fabrizio Romano.

«Voglio tenerlo perchè in campo dà tutto: in allenamento si impegna molto, ma per il futuro non sappiamo cosa succederà. Il calciomercato è aperto, vedremo…».