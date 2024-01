Mancini Arabia Saudita: il ct a rischio dopo il ko in Coppa d’Asia

Roberto Mancini a rischio dopo l’eliminazione dell’Arabia Saudita contro la Corea del Sud in Coppa d’Asia? Ai sauditi non è piaciuta una cosa

L’Arabia Saudita dice addio alla Coppa d’Asia dopo l’eliminazione contro la Corea del Sud ai rigori e adesso Roberto Mancini potrebbe essere a rischio panchina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, alla federazione saudita non è andata giù non solo l’eliminazione e come è avvenuta, ma anche un comportamento del ct italiano.

Al momento del rigore decisivo della Corea del Sud (partita finita 4-2 dopo i calci di rigore), l’ex ct azzurro era già andato negli spogliatori. Nonostante le giustificazioni postume, il comportamento non è piaciuto al presidente delle federazione saudita, Yasser Al Meshal: «L’uscita anticipata dal campo di Mancini è inaccettabile. In ogni caso ha parlato ai giocatori negli spogliatoi ringraziandoli per quanto fatto».