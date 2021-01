Mandragora al Torino: ecco la richiesta della Juve per il centrocampista. Ultime notizie legate al giocatore classe ’97

Rolando Mandragora è finito nel mirino del Torino. Il centrocampista classe ’97, infatti, è stato al centro di un incontro tra la dirigenza granata e il suo agente, avvenuto nel pomeriggio di ieri.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Juve, per far muovere l’ex Genoa da Udine (dove è in prestito), chiederebbe agli altri club interessati di rilevare il prestito biennale, inserendo poi un obbligo di riscatto a determinate condizioni o un diritto di riscatto.