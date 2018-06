Rolando Mandragora è ad un passo dal vestire i colori bianconeri dell’Udinese

Nell’ultima settimana si è fatto un gran parlare del futuro di Mandragora, cercato dal Monaco ma che alla fine andrà all’Udinese. Il centrocampista, classe 1997, dopo un anno trascorso in prestito al Crotone cambierà maglia a titolo definitivo, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport. Juventus ed Udinese, infatti, avrebbero già trovato l’accordo e mancherebbe soltanto la definizione dei dettagli per rendere effettivo il trasferimento.

La società friulana sborserà la bellezza di 20 milioni di euro, un’operazione costosa per gli standard a cui ci hanno fin qui abituato i Pozzo. Ma la Juventus si è riservata comunque il diritto di ricompra, fissato a 24 milioni. Un’operazione stile Real Madrid o Barcellona che, nel corso degli anni, spesso e volentieri hanno scelto questa formula per comprendere a pieno il potenziale dei propri giovani tesserati e capire se fosse meglio guadagnare economicamente dalle loro cessioni o riportarli a casa perchè finalmente pronti al grande salto in prima squadra. Per Mandragora, centrocampista tra i più considerati nel panorama nazionale nonchè Capitano dell’Under 20 e numero 10 agli ultimi Mondiali di categoria, sarà un anno importante, che finirà, inesorabilmente, per definire il cammino della sua fin qui giovane carriera.