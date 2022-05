Manolas: «Addio al Napoli? Chiedete a De Laurentiis. Ci sono stati problemi con il club»

Kostas Manolas, ex difensore del Napoli, ha parlato del suo addio agli azzurri ai microfoni de La Repubblica

NAPOLI – «Non è del tutto vero. Il primo anno con Ancelotti non era iniziato male. Ma se poi non arrivano i risultati è naturale che i tifosi se la prendano soprattutto con i nuovi acquisti. Alla fine con Gattuso avevamo vinto la Coppa Italia, l’anno dopo abbiamo perso la Champions per una partita sbagliata, e durante la stagione ci erano mancati giocatori fortissimi come Osimhen, Koulibaly, Mertens…Addio? Chiedetelo a De Laurentiis. Ci sono stati problemi col club che per rispetto dei miei compagni che sono ancora lì non voglio dire».