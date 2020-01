Maran e il Cagliari escono con le ossa rotte dalla gara contro la Juve. Il tecnico: «C’è stata personalità, ma abbiamo faticato»

Il Cagliari esce con le ossa rotte dall’Allianz Stadium. Il poker inflitto dalla Juve rappresenta uno stop importante per la squadra di Maran nonostante il primo tempo giocato praticamente alla pari.

Il tecnico dei sardi analizza in maniera lucida la gara per come si è sviluppata: «Abbiamo avuto personalità, ma faticato in alcune situazioni». Il riferimento non può che essere agli errori difensivi.