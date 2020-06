Marchionni racconta Adriano: «Ha dimostrato solo il 30%»

Marco Marchionni nella sua prima avventura al Parma è stato compagno di squadra di Adriano, l’Imperatore: ecco le sue parole

Marco Marchionni, intervenuto ai nostri microfoni, racconta Adriano, l'Imperatore, suo compagno di squadra al Parma.

«Adriano putroppo non è riuscito ad esprimere tutte le potenzialità che aveva. Quando hai l’opportunità di allenarti con un giocatore e di vederlo tutti i giorni, riesci a capire davvero quanto valga. Per quello che posso dire, secondo me Adriano è riuscito a dimostrare solo al 30% il suo potenziale e tutta la forza che ha. Un giocatore straordinario, putroppo lo ha dimostrato per pochi anni».