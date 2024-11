Maresca: «Non capisco le critiche sul mio Chelsea. Voglio far giocare insieme quei due giocatori»

Le dichiarazioni dell’allenatore del Chelsea Enzo Maresca su quella che sarà la sfida contro il Liverpool: uno scontro diretto per l’alta classifica

In conferenza stampa, l’allenatore del Chelsea Enzo Maresca, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro il Leicester.

LE PAROLE – «Sappiamo attaccare meglio di come stiamo facendo e possiamo difendere meglio, ma ci sono solo cinque club che hanno subito meno gol di noi. Quindi in difesa probabilmente stiamo andando abbastanza bene. Non so perché la gente pensi che difendiamo male. Un obiettivo per il futuro è far giocare insieme Palmer e Joao Felix, che sta andando alla grande con noi dal primo giorno, l’unico problema è trovare l’equilibrio. Quelli che scenderanno in campo contro il Leicester non saranno al 100%, sono esseri umani».