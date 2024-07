Marocchi SICURO: «Secondo me QUELLA SQUADRA è assai favorita per vincere lo SCUDETTO»

L’ex calciatore della Juve, Giancarlo Marocchi, si è espresso così su quella che sarà la RINCORSA SCUDETTO. Ecco le dichiarazioni

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha voluto parlare di quella che sarà la stagione 2024/2025 e su chi sarà la favorita per lo scudetto.

FAVORITA SCUDETTO – «È difficile solo perché non è favorita, è strafavorita. Ad oggi… Il Milan ha cambiato per il momento solo l’allenatore, ed è la stessa dell’anno scorso, la Juve sta cambiando molto ma non sapremo dove andrà a parare. L’Atalanta mi sembra quella che si è rinforzata di più».