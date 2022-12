Marocco, Sabiri: «Vogliamo continuare così»

Le parole di Abdelhamid Sabiri, centrocampista della nazionale marocchina e della Sampdoria, dopo la vittoria contro il Portogallo

Il centrocampista della Sampdoria, Abdelhamid Sabiri, ha parlato dopo la vittoria del suo Marocco al Mondiale contro il Portogallo.

PAROLE – «Succede tutto molto velocemente in un Mondiale. Per un giorno sei felice, poi carico ed elettrizzato perché si avvicina la prossima partita. Siamo in semifinale con il Marocco, nessuno pensava che saremmo stati capaci di questa impresa. Siamo felicissimi. Vogliamo continuare così e fare di più».