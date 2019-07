Luiz Gustavo parla chiaro del suo futuro: «Fenerbahce? No, penso a fare bene qui con il Marsiglia»

Dopo la vittoria a Washington del Marsiglia contro il Bordeaux, il mediano dell’OM Luiz Gustavo ha espresso chiaramente le sue intenzioni: «Futuro al Fenerbahce? No, penso solo a far bene con il Marsiglia».

Poi giustifica il desiderio di rimanere in Francia così: «Con questa vittoria abbiamo fiducia nel lavoro. Stiamo tutti insieme, conosciamo bene la nostra situazione. Cerchiamo di progredire ogni giorno per preparare bene per il campionato».