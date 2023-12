Marsiglia, lo scherzo di Ounahi e la reazione di Gattuso – VIDEO

Una scena tutta da ridere quella tra Gattuso e uno dei suoi giocatori del Marsiglia, Azzedine Ounahi.

Azzedine Ounahi feinted on the high-five offering from Marseille boss Gennaro Gattuso – big mistake! pic.twitter.com/YCnjb6viLV

— Get French Football News (@GFFN) December 6, 2023