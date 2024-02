Fiorentina, in salita il rinnovo di Quarta: la situazione

Martinez Quarta ha il contratto in scadenza tra un anno ma il suo rinnovo con la Fiorentina è tutto in salita

Come riportato da Tuttosport, ll contratto dell’argentino scade nel 2025 e, al momento, i dialoghi per il rinnovo non stanno decollando. L’ultimo summit ha provocato una fumata grigia che lascia aperta la questione. Senza un accordo per prolungare, il difensore può partire onde evitare di perderlo l’anno successivo a zero. La Juve monitora l’evolversi della vicenda. Con i Viola in ballo anche il futuro di Arthur.