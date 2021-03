Massara: «Ibra è stato grande anche a Sanremo. Stasera ci aspettiamo delle risposte»

Massara ha parlato nel pre-partita di Milan-Udinese spiegando di confidare nei rinnovi dei giocatori a scadenza

Ai microfoni di DAZN, poco prima dell’inizio di Milan-Udinese, Frederic Massara ha dichiarato:

«È una gara importante e delicata contro un avversario forte e ben allenato. Aspettiamo delle risposte per vedere se abbiamo ripreso il nostro cammino. Tomori è ha dimostrato di essere forte e si è subito integrato molto bene. Siamo convinti delle sue qualità. Il riscatto è molto alto e valuteremo, ma ora siamo molto contenti di averlo qua. Con Calhanoglu parliamo tutti i giorni. Stiamo parlando con il suo agente ma anche con quelli degli altri giocatori. Vogliamo trovare un la soluzione e un accordo. In questo momento di grande crisi generale la nostra società sta facendo degli sforzi notevoli per trovare un accordo che speriamo di definire presto. Siamo dispiaciuti che Ibra debba stare ancora fermo. Siamo preparati, abbiamo un organico che ci permette di essere competitivi anche senza di lui. A Sanremo sembra che si sia divertito ed è stato grande anche lì».