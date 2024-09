Matias Moreno si PRESENTA alla Fiorentina: «Ecco cosa significa per me venire qui a Firenze. Su PALLADINO...»

Matias Moreno, nuovo giocatore della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione alla sua presentazione

Matias Moreno, nuovo giocatore della Fiorentina, ha voluto presentarsi così ai canali ufficiali della squadra viola.

«La trattativa è stata molto veloce. Appena ho sentito dell’interesse della Fiorentina, non ho pensato ad altro e non ho avuto dubbi nell’accettare. Venire a Firenze per me è una grande motivazione. In viola hanno giocato calciatori come Batistuta e Passarella, e quindi per me è un onore essere qui. Anche i tanti argentini presenti in rosa adesso mi stanno dando una grande mano nell’inserimento. Ho fatto due allenamenti, sto cercando di ambientarmi. Per quanto riguarda i moduli, ho già giocato a tre, quindi la cosa non mi crea problema. Mi adatterò naturalmente alle richieste di Mister Palladino. Per me la serie A sarà una bella sfida, cercherò di approfondire il ruolo di difensore in questo campionato».