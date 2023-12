Matic: «Al Manchester United molti facevano ritardo agli allenamenti, in particolare Pogba»

Nemanja Matic, centrocampista del Rennes ed ex Manchester United, ha parlato dei comportamenti di Paul Pogba quando era nei Red Devils

PAROLE – «Al Chelsea c’era grande professionalità. Al Manchester United spesso i giocatori arrivavano in ritardo agli allenamenti, in particolare Pogba e Sancho. Noi che arrivavamo sempre puntuali, abbiamo formato una sorta di comitato disciplinare interno con me come presidente. Ho appeso al muro un foglio dove ho annotato i nomi delle persone che arrivavano in ritardo. In una stagione abbiano raccolto di 75.000 sterline di multe».