Zarate: «Un errore lasciare la Lazio, anche se l’Inter…»

Mauro Zarate, ex attaccante di Lazio e Inter, racconta il suo passato sui campi italiani: ecco le parole dell’argentino

Mauro Zarate si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’attaccante argentino.

LAZIO – «Non lo rifarei, mi sono pentito subito. L’Inter era il club migliore d’Italia, ma non riuscii ad esprimermi. Quando tornai a Roma si era rotto qualcosa, inutile parlarne ancora. Non potevo più restare. Mi volevano in Premier, ma l’offerta non andava bene a Lotito, così tornai al Vélez. Il miglior Zarate si è visto alla Lazio però. Mi sono sentito amato».

FIORENTINA – «Un’oasi. Mia moglie lo dice sempre: ‘Perché sei voluto andar via?’. I tifosi, durante la malattia, mi mostrarono un affetto mai visto. Ricordo il destro a giro contro il Carpi, un colpo dei miei. Il primo ad abbracciarmi fu Astori. Abitavamo a 50 metri di distanza, la sua morte fu uno shock. Poi ho discusso con Sousa: non mi vedeva, ma andarmene fu un errore».