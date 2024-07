Mbappé prende posizione sulle elezioni francesi (e lo fa ridendo…) – VIDEO

Mbappé e la sua POSIZIONE sulle elezioni francesi rivelata in CONFERENZA STAMPA con un giornalista. Ecco il VIDEO

In vista delle elezioni in Francia, a voler dare una sua opinione è sicuramente il fuoriclasse Mbappé, che ha voluto in conferenza stampa dare una frecciatina nei confronti di Le Pen.

– Journaliste : « Je suis à ta gauche, vraiment l'extrême gauche »

– Kylian Mbappé : « Heureusement que vous n'étiez pas de l'autre côté » (rires)#Euro2024 pic.twitter.com/IIHENdIyfQ — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 4, 2024

Giornalista: «Io sono alla tua sinistra, davvero l’estrema sinistra».

Kylian Mbappé: «Per fortuna non eri dall’altra parte».