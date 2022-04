Mbappe: la decisione sul suo futuro dopo il 21 maggio

Il fuoriclasse del PSG parlerà del suo futuro solo dopo la fine del campionato, il 21 maggio. Dalla Spagna sono sicuri del suo arrivo al Real

Sarà soltanto dopo la partita con il Metz, in programma il 21 maggio, che Kylian Mbappe farà chiarezza sul suo futuro. Fino a quel momento il giocatore, per rispetto del suo club attuale, non farà nessuna dichiarazione.

In Spagna intanto continuano ad aumentare le voci del suo imminente arrivo al Real Madrid, che avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il talento transalpino.