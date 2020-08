Mbappé saluta Thiago Silva e Choupo-Moting: «Fiero di aver giocato con voi»

Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, ha salutato i propri ex compagni di squadra attraverso il proprio profilo Instagram

Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, ha salutato Thiago Silva e Choupo-Moting che andranno via dal club parigino in questa sessione di mercato. Ecco le sue parole postate sul proprio profilo Instagram:

«Eccoci alla fine. Sono molto triste di dovervi salutare e che la vostra avventura si sia conclusa qui. Allo stesso tempo sono davvero fiero di aver giocato con voi. Thiago Silva, sei una leggenda. Hai scritto la storia del club. Sei uno dei migliori che abbia mai visto e con cui io abbia mai giocato. Choupo, sei stato come un fratello maggiore per me in questi due anni. Le persone hanno messo del tempo per capire quanto sia formidabile come giocatore. Ma sei soprattutto un grande amico. Grazie tante per tutto. Mi mancherete».