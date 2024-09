McTominay pronto al DEBUTTO con il Napoli: Conte studia un RITORNO al 4-3-3?

Scott McTominay freme per il debutto con il Napoli: punta ad una maglia da titolare contro il Cagliari, intanto Conte…

Dopo il gol in Nations League con la Scozia, Scott McTominay è pronto a fare il suo debutto in Serie A con il Napoli. Il centrocampista scozzese è già tornato a disposizione di Conte a Castel Volturno e freme per una maglia da titolare contro il Cagliari. Intanto il tecnico nella sosta ha studiato e ragionato su come mette in campo la squadra con i nuovi rinforzi – oltre a McTominay c’è il connazionale Gilmour e Neres – e potrebbe pensare a ritirare fuori il 4-3-3 tanto caro a De Laurentiis.

A riferirlo è la Gazzetta dello Sport: con la fisicità di Anguissa e dell’ex Manchester United a supportare il palleggio di Lobotka e/o Gilmour, il tecnico potrebbe pensare al ritorno di un centrocampo a tre, dopo aver iniziato la stagione con un 3-4-2-1, evoluzione del suo 3-5-2 visto nella Juve e nell’Inter.