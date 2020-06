Menez Reggina, trovata l’intesa: il francese sarà presto in Calabria

Jeremie Menez ha detto sì alla Reggina: trovata l’intesa tra le parti con il francese che arriverà presto in Calabria

Jeremie Menez diventerà un nuovo giocatore della Reggina. Come riporta Sky Sport il calciatore francese avrebbe raggiunto l’intesa con il club calabrese per un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

L’ex Milan potrebbe volare a Reggio Calabria la prossima settimana ed essere presentato al Granillo il 23 giugno. Un’operazione che infiamma una piazza assetata di calcio, desiderosa di tornare in alto dopo essere precipitata nelle categorie inferiori.