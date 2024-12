Mercato Cagliari, occhi su un attaccante di Serie B: buone sensazioni, affare possibile! i dettagli

Mercato Cagliari, occhi su un attaccante di Serie B: buone sensazioni dalle parti, affare possibile a gennaio! i dettagli

Si avvicina il calciomercato di riparazione e La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul Cagliari. I rossoblù faranno di tutto per rinforzarsi e il ds vuole fornire anche delle alternative all’altezza per il tecnico Nicola. Anche per questo piace l’attaccante italo brasiliano Matteo Brunori, che pare essere arrivato al capolinea della sua lunga esperienza con il Palermo.

Operazione che potrebbe essere facilitata dal fatto che sia il giocatore che il club sembrano intenzionati a semplificare tutto l’iter per chiudere positivamente l’affare. Serve una spalla e/o alternativa di Roberto Piccoli e Brunori potrebbe, forse, essere il nome più giusto.