Fiorentina, i sogni del mercato si chiamano Berardi e Zaccagni

La Fiorentina segue con molta attenzione il mercato soprattutto quello degli esterni offensivi, funzionali per il gioco di Italiano

La Fiorentina segue con molta attenzione il mercato soprattutto quello degli esterni offensivi, funzionali per il gioco di Italiano.

I sogni viola sarebbero Domenico Berardi e Mattia Zaccagni, ma al momento sembrerebbe difficile arrivare ad entrambi. Sassuolo e Lazio non sono intenzionate a cedere i due ragazzi, tantomeno in questo momento poi ci sarebbe anche la valutazione tra i 20 e i 22 milioni a far vacillare le idee della società toscana. Ecco perché potrebbe pensare ad altri nomi, Beste su tutti. Lo scrive Tuttosport.