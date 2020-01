Mercato Hellas Verona, Juric pronto ad abbracciare un nuovo rinforzo. In arrivo il terzino Federico Dimarco dall’Inter

Ivan Juric è pronto ad abbracciare il suo nuovo rinforzo per l’Hellas Verona. In questo penultimo giorno di mercato i veneti stanno per accogliere Federico Dimarco, terzino proveniente dall’Inter.

Secondo Gianluca Di Marzio il giocatore arriverà in giornata, in tempo per svolgere le visite mediche. A quel punto sarà tutto apparecchiato per ufficializzare l’operazione.