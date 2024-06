Beppe Riso CHIARISCE sul mercato: «Frattesi, Carboni, Oristanio. Vi SVELO TUTTO»

Mercato Inter, Giuseppe Riso ha voluto chiarire la situazione dei suoi assistiti. Ecco le dichiarazioni dell’agente sportivo

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, Beppe Riso, noto agente, ha parlato così di alcune tematiche relative al calciomercato Inter:

PAROLE – «No, non abbiamo parlato di Oristanio, abbiamo parlato di Frattesi e di altre cose. Carboni? Per adesso abbiamo parlato solo di Frattesi. Non abbiamo parlato di Carboni, lasciamolo stare in Coppa America, quindi parliamo quando rientrerà. Frattesi? Qualcosa in generale, niente di che. Normale abbia offerte ma non è un discorso di mercato. Ragionavamo su altre cose. Oristanio? Sì, c’è anche il Genoa, il Venezia… Diverse squadre. Non abbiamo ancora deciso il suo futuro. Stabile andrà in prestito, sì».