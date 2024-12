Mercato Inter, Bisseck nel mirino delle big di mezza Europa! Arriva il gesto di Inzaghi

Mercato Inter, il difensore Bisseck è finito nel mirino delle big di mezza Europa! Arriva il gesto di Inzaghi in vista della Lazio

Il mercato Inter deve guardarsi dall’interesse delle tante big europee per Bisseck. il difensore sta attirando l’interesse di diversi club europei che lo stanno studiando. La società non vuole ascoltare nessuna proposta per lui e ha molta fiducia sul difensore, come riportato da calciomercato.com.

La fiducia, ovviamente ancora condivisa da Simone Inzaghi che quasi certamente schiererà Bisseck tra i titolari stasera contro la Lazio. Il tecnico che punta molto sul difensore, dovrà fare a meno di Acerbi e Pavard. Una prova di fiducia, insomma, del tecnico nei confronti del difensore che sta scalando posizioni nella classifica di affidabilità dall’allenatore nerazzurro.