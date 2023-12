Inter, Marotta in pole per Zielinski: arrivo anticipato? Le ultime

Piotr Zielinski è l’obiettivo di mercato dell’Inter e non solo, però Marotta in questo senso sta lavorando per anticipare la concorrenza

Secondo quanto riportato da Il Giorno, infatti, i nerazzurri sarebbero in pole per il centrocampista polacco. Uno suo arrivo anticipato a gennaio solo a condizioni favorevoli ma la società starebbe studiando la strategia giusta.