Mercato Juve: Dzeko prima scelta, ma il sogno resta Suarez

Dzeko è la prima scelta per l’attacco della Juve, ma il sogno di mercato resta Luis Suarez. Le ultime sugli obiettivi bianconeri

Il mercato della Juve si muove alla ricerca di una punta. La prima scelta rimane sempre Edin Dzeko, che piace a Pirlo e che è stato già bloccato da Fabio Paratici, anche se a far sbloccare tutto deve essere il Napoli, concedendo Milik ai giallorossi.

L’altro nome che fa sognare i tifosi è quello di Luis Suarez. In uscita dal Barcellona, l’uruguaiano potrebbe fare al caso del club bianconero, grazie anche al Decreto Crescita. Il giocatore andrebbe a percepire uno stipendio intorno ai 10 milioni: l’operazione costerebbe all’incirca come quella per il bosniaco.