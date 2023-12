Juve, Phillips e Hojbjerg obiettivi di gennaio

La Juve ha un paio di obiettivi per rinforzarsi: Giuntoli è al lavoro per trovare un centrocampista per sopperire alle assenze di Pogba e Fagioli

I bianconeri hanno chiesto informazioni al City per Phillips e, oltre a lui, avrebbero contattato il Tottenham per Hojbjerg. Gli inglesi avrebbero aperto alla possibilità di un prestito con obbligo di riscatto. Lo riporta Gianluca Di Marzio.