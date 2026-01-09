Mercato Lecce, accelerata per Fofana: accordo raggiunto nella notte! Il centrocampista togolese è in arrivo dal Grazer AK

Nuovo rinforzo in arrivo per il centrocampo del Lecce. La società pugliese ha accelerato le operazioni di mercato, raggiungendo nella notte un accordo totale con il Grazer AK per il trasferimento di Sadik Fofana. Come anticipato dal giornalista Gianluca Di Marzio, l’intesa porta in Salento un mediano classe 2003, nazionale togolese ma svezzato calcisticamente in Germania, pronto a mettersi subito a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco.

L’acquisto risponde perfettamente alle esigenze tattiche dei Giallorossi, alla ricerca di maggiore fisicità in mezzo al campo. Fofana è un centrocampista difensivo imponente: dall’alto del suo metro e novantadue, rappresenta una “diga” insuperabile nel gioco aereo e nei contrasti, caratteristiche finora carenti nella rosa dei Salentini. Dopo aver collezionato 16 presenze in questa prima parte di stagione in Austria, dimostrando affidabilità e tenuta atletica, il gigante togolese è atteso in città per le visite mediche e la firma, pronto a diventare un pilastro della lotta salvezza.