Mercato Roma, altro nome a sorpresa: spunta Mario Gotze

Mercato Roma, viene fuori un altro nome a sorpresa: si tratta di Mario Gotze del Borussia Dortmund. Il giocatore è in scadenza

Viene fuori a sorpresa un altro nome per il prossimo mercato della Roma. Dalla Germania, precisamente la testata Bild, fanno sapere che i giallorossi avrebbero sondato il terreno per Mario Gotze, attualmente al Borussia Dortmund.

Il tedesco è in scadenza di contratto e vorrebbe cercare la via del riscatto lontano dalla Bundesliga. In Italia è gradito anche da Inter e Napoli, così come è registrata la concorrenza di alcuni club di Premier League.