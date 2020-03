Roma, spunta una nuova idea per l’attacco. Petrachi pensa a Diego Costa dell’Atletico Madrid come rinforzo offensivo

Viene fuori una nuova idea di mercato per la Roma. Si tratta di Diego Costa, come fa sapere il Mundo Deportivo, testata spagnola, che sottolinea come l’ultimo pensiero di Gianluca Petrachi sia proprio per l’attuale attaccante dell’Atletico Madrid.

Un tentativo lo fece già Walter Sabatini nel 2013, salvo poi vedere naufragata la trattativa. I giallorossi e il Colchoneros si parleranno sicuramente in estate per discutere di un possibile riscatto o ritorno alla base di Nikola Kalinic.