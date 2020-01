Mercato Roma, servono i gol. Sempre viva l’idea Piatek: le ultime

Mercato Roma, la sconfitta col Torino ha mostrato le difficoltà nell’andare in gol. Per questo non tramonta l’idea Piatek: le ultime

La sconfitta rimediata contro il Torino ha palesato una difficoltà della Roma di andare in rete, come ha ammesso lo stesso Paulo Fonseca al termine della stessa partita. Per questo dal mercato può arrivare aiuto.

Come spiega il Corriere dello Sport, non tramonta l’idea che porta a Piatek. Il polacco cercherà di lasciare il Milan in prestito per rilanciarsi, ma tutto dipende dall’eventuale uscita di Kalinic. L’operazione, per gennaio, rimane tuttavia complicata.