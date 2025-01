Mercato Sampdoria, blucerchiati a caccia di un bomber! Per l’attacco si seguono quattro piste: le ultime

Mercato Sampdoria, Accardi a caccia di un bomber! Per l’attacco si seguono quattro piste dall’estero: le ultimissime

Il calciomercato della Sampdoria non ha intenzione di fermarsi, anzi, la dirigenza vuole regalare al tecnico Semplici i giocatori utili e necessari per scalare la classifica di Serie B. Tra le richieste del neo tecnico ci sarebbe un attaccante, con diversi nomi sondati, come Petagna, Gytkjaer o Henry.

Secondo Il Secolo XIX, per i tre giocatori appena citati non ci sarebbero però trattative intavolate, con il club che guarda così all’estero. Sulla lista di Accardi, come affermato dal quotidiano, ci sono Haune Heggebo (21enne del Brann), Brynjolfur Andersen Willumsson (24enne del Groningen), Chris Bedia (28enne dell’Hull City) e Milan Smit (21enne del Go Ahead Eagles).