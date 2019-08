Mercato Torino, Kamano non decolla. Bava ha pronta l’alternativa

Mercato Torino, la pista che porta a Kamano non decolla. I granata studiano le alternative: pronta una proposta per Idrissi dell’Az Alkmaar

Non decolla la pista che porta Kamano al Torino. Il Bordeaux, proprietario del cartellino, vorrebbe andare oltre i 9 milioni più bonus proposti dai granata e per cui l’accordo tarda ad arrivare. Per questo motivo, scrive Gianluca Di Marzio, si starebbe sondando l’alternativa.

Si tratta di Oussama Idrissi, attaccante esterno dell’AZ Alkmaar. Il calciatore è valutato intorno ai 10 milioni di euro.