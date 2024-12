Meret Napoli, incontro a Castel Volturno con gli agenti: aria di rinnovo? Le ultimissime

Meret Napoli, incontro a Castel Volturno con gli agenti: aria di rinnovo di contratto? Le ultimissime in casa azzurra

Il futuro di Alex Meret sembra sempre più chiaro. Il Napoli non ha alcuna intenzione di perdere a zero il proprio portiere. Secondo quanto riferito da Sportitalia e da Gianluca Di Marzio, oggi pomeriggio si è tenuto un incontro a Castel Volturno tra il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, e i due agenti del calciatore, Federico e Andrea Pastorello. In passato l’estremo difensore è stato accostato anche al calciomercato Inter .I due procuratori, ai cronisti hanno risposto: «Facciamo una chiacchierata in generale, vediamo un po’». Ecco i dettagli riportati da gianlucadimarzio.com:

MERET NAPOLI– «Il Napoli continua a lavorare al rinnovo del contratto di Alex Meret. Il classe 1997 è legato alla società azzurra fino al 30 giugno 2025. Le parti stanno lavorando per arrivare alla definitiva fumata bianca. Dopo l’incontro di fine ottobre, è in corso un nuovo incontro tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e Federico Pastorello, questa volta a Castel Volturno. Sul tavolo il rinnovo del contratto di Alex Meret, in scadenza il prossimo giugno. Le parti sono vicine e si stanno limando gli ultimi dettagli. L’ex Spal potrebbe presto rinnovare fino al 2027 o al 2028».