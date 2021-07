Demiral Juve, futuro in dubbio: la richiesta ad Allegri per restare

Demiral vuole una garanzia da Allegri per poter restare alla Juve. L’Atalanta pensa al difensore come sostituto di Romero

Il futuro di Merih Demiral alla Juve è ancora tutto da decidere. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il turco vorrebbe da Allegri delle garanzie riguardo il suo possibile impiego da titolare nella prossima stagione.

In caso contrario, l’ex Sassuolo potrebbe decidere di accettare la corte che gli sta facendo l’Atalanta, che pensa a lui in caso di cessione di Romero al Tottenham. Gasperini, in quel di Bergamo, garantirebbe la titolarità al ragazzo.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE SU JUVENTUSNEWS24.COM