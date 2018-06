Dries Mertens con ogni probabilità rimarrà un giocatore del Napoli. Nessun club ha esercitato la clausola rescissoria che scadrà a mezzanotte

Dris Mertens rimarrà a Napoli anche nella prossima stagione. La conferma arriva dall’esperto di mercato di Sky, Gianluca di Marzio, che ha sottolineato come la clausola rescissoria che scade alla mezzanotte di oggi non è stata esercitata da nessun club. A meno che non sia il club partenopeo a voler cedere il belga è quindi certa la sua permanenza alla corte di Carlo Ancelotti, che nel frattempo aspetta novità per Seri e Fabian Ruiz. Per molti Mertens è stato uno dei giocatori del Napoli più vicino alla cessione proprio in virtù della clausola rescissoria da 28 milioni di euro richiesta dal suo entourage non avendo raggiunto un accordo al momento del rinnovo. Il presidente Aurelio De Laurentiis nel frattempo aspetta di conoscere il futuro del tecnico Maurizio Sarri. Il Napoli ha abbassato le sue pretese legate alla clausola rescissoria associata all’allenatore pur di agevolare un suo passaggio al Chelsea. I Blues comunque devono decidere se confermare o esonerare Antonio Conte.