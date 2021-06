Messi Barcellona, rinnovo ad un passo. Una sorpresa nel nuovo contratto?

Secondo la stampa spagnola Lionel Messi dovrebbe firmare presto il rinnovo di contratto con il Barcellona. Le ultime notizie

Messi rimarrà al Barcellona. Dopo i tentennamenti della scorsa estate e qualche mugugno nelle scorse settimane ormai l’accordo sembra ad un passo. A riportare la notizia è Cope, quotidiano spagnolo.

La novità più grande riguarderebbe la durata del rinnovo del contratto della pulce argentina. Non più un prolungamento di un solo anno, come si pensava, ma Messi dovrebbe allungare il rapporto con i blaugrana per altre due stagioni, e potrebbe allora chiudere la carriera con i colori del Barcellona cuciti addosso.