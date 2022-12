Messi conquista il Brasile! Invitato a lasciare le sue impronte al Maracanà

Lionel Messi conquista anche il Brasile! L’argentino, dopo la vittoria del Mondiale, potrebbe presto lasciare le sue impronte al Maracanà

Lionel Messi conquista anche il Brasile dopo aver messo in bacheca la sua prima Coppa del Mondo, terza nella storia per la Nazionale argentina.

Secondo quanto riportato da Tyc Sports, infatti, il numero 10 è stato invitato dalla Sovrintendenza allo sport di Rio de Janeiro a lasciare le proprie impronte nella Hall of Fame dello stadio Maracanà. Per la Pulga è il secondo invito in assoluto dopo quello del 2021 in seguito alla vittoria della Copa America: sarà quella buona?