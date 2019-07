Messi furioso con l’arbitro: «Favoriscono sempre il Brasile, siamo stufi» – VIDEO

Messi furioso per l’arbitraggio di Brasile-Argentina, con l’Albiceleste eliminata dal torneo: «Mai andati al VAR, il Brasile gestisce tutto»

Ennesima occasione di alzare un trofeo con l’Argentina sfumata. Leo Messi è deluso e amareggiato dopo l’eliminazione da parte del Brasile in Copa America e nel post partita riversa tutta la sua rabbia e frustrazione nei confronti dell’arbitro, giudicato dalla Pulce “non all’altezza”.

VAR – «Si sono stancati di coprire le cazzate in questa Copa America e non sono andati a vedere al VAR, è incredibile. Per noi erano tutti cartellini gialli, per loro mai. L’arbitro non è stato equo. Spero che il CONMEBOL faccia qualcosa, anche se penso che non farà nulla perché il Brasile gestisce tutto, è molto complicato»

ARBITRO – «Siamo arrabbiati perché abbiamo fatto una grande partita a finire in questo modo… Non sono stati superiori a noi. Sono stanco di pagare in questa Copa America e oggi non sono mai andati a vedere il VAR. L’arbitro non era all’altezza del compito”.»