Messi? No, meglio Quagliarella: ecco l’ironica celebrazione della Sampdoria – FOTO

Ieri la Sampdoria non ha vissuto una bella serata vista la sconfitta all’ultimo minuto contro il Cagliari. Delusione e rabbia mitigata in parte da due belle notizie, entrambe che riguardano Fabio Quagliarella.

Il capitano blucerchiato ha ritrovato il gol su azione e ha fatto doppietta anche di premi al Gran Galà del Calcio, conquistando il titolo di miglior attaccante e quello per il gol più bello della stagione passata. La Sampdoria ha voluto celebrarlo sui social con un famosissimo meme.

About last night…

This is our version of the story.#BalondOr2019 | #GranGalàdelCalcio pic.twitter.com/tsW09LMI7L

— Sampdoria English (@sampdoria_en) December 3, 2019